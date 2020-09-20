رئيس حي ثان المنتزه يتابع طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم الأحد، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي؛ للتأكد من انتظام العمل بداخله، وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين، بالتركيز على متابعة خطة العمل الموضوعة للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنتزه ثان، وذلك وفقا للاشتراطات والمعايير القانونية.

وشدد رئيس الحي على قبول كافة طلبات المواطنين، وتسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات التصالح، والإسراع في عملية البت في قبول الطلبات بمعرفة اللجنة المختصة بالحي، والعمل على حل كافة المشكلات التي قد تكون عائقًا تحول دون تحقيق أهداف منظومة العمل؛ لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.