 وزارة الدفاع الأفغانية: أبطلنا مفعول 4776 عبوة ناسفة خلال الأشهر الـ6 الماضية - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2020 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الأفغانية: أبطلنا مفعول 4776 عبوة ناسفة خلال الأشهر الـ6 الماضية

د ب أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:26 ص

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن الجيش الوطني الأفغاني عثر على 4776 عبوة ناسفة في مختلف أنحاء البلاد وأبطل مفعولها خلال الأشهر الست الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر طالبان زرعت العبوات الناسفة على طرق عامة، في مناطق سكنية وعلى طرق سريعة.

وطبقا لبيان الوزارة، "تم إنقاذ حياة آلاف المدنيين والحفاظ على مئات الكيلومترات من الطرق ومئات الجسور والأنفاق، نتيجة لإحباط مفعول 4776 عبوة ناسفة وقنبلة".

وقالت الوزارة إنه على الرغم من أن استخدام العبوات الناسفة يعد انتهاكا خطيرا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، لسوء الحظ تواصل طالبان تطبيق ذلك كتكتيك حرب.

وفي يوليو الماضي، أشارت بيانات أمنية رسمية إلى أن 2685 مدنيا قتلوا أو أصيبوا في خمسة أشهر من 21 يناير حتى 20 يونيو الماضيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك