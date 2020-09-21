مستشار حملة ترامب سابقا: الرئيس الأمريكي سيربح شعبيا وفي الأعداد بالانتخابات

قال المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، وليد فارس، إن ترامب سيربح شعبيًا وفي الأعداد بالانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الكتلة المتأرجحة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الكتلة المتأرجحة هي الكتلة التي لا تنحاز إلى أي طرف انتخابي، موضحًا أنها تريد الاستقرار إجمالًا.



ولفت إلى أن هذه الكتلة لا ترد على الاستطلاعات حتى لا يتم الحصول على أسمائهم، قائلًا إن الكتلة تأثرت بالتظاهرات والعنف، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التهديدات من المعارضة.