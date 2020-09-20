مجلس الاتحاد الروسي: موسكو ترفض موقف واشنطن حول العقوبات ضد إيران

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن موسكو ستبني سياستها إزاء طهران بناء على قرار مجلس الأمن الدولي، وليس على مطالب واشنطن.



وشدد كوساتشوف في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم" – مساء اليوم / الأحد /، على رفض بلاده لموقف الولايات المتحدة من قضية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتعارض مع روح قرار 2231 لمجلس الأمن بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج طهران النووي، والذي ليس من حق أي دولة أن تفسره كما تشاء.



وأضاف أن موسكو ستواصل التصرف بناء على هذا القرار بالذات، وليس اعتمادا على مطالب الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية أن يصمد سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخاصة فرنسا وبريطانيا، أمام الضغوط الأمريكية.



وكان وزي الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، عازيا ذلك إلى انتهاك طهران لمعايير الصفقة النووية مع "سداسية" الوسطاء الدوليين.