شباب ورياضة مطروح: مشاركة 16 فريقا في دوري أندية الأحياء الشعبية الصغيرة

قال خالد عبد الحميد، مدير مديرية للشباب والرياضة بمطروح، إنه تم الانتهاء من فعاليات قرعة دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، بمشاركة 16 فريقا، بمقر إدارة الرياضة اليوم الأحد.



وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن كل فريق مكون من ٨ لاعبين عبارة عن 6 لاعبين فوق سن 40 سنة ولاعبان فوق سن 30، وأنه من المقرر أن تقام البطولة على ملعب مركز شباب الهلال خلال الفترة من 21 سبتمبر الجاري إلى الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وستقام البطولة تحت إشراف لجنة مكونة إخصائيين رياضيين بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.