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وزير الصحة البريطاني يرجح إمكانية تطبيق الإغلاق في لندن بسبب كورونا

لندن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 2:55 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 2:55 م

رجح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إمكانية تطبيق الإغلاق بالعاصمة لندن، جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المناقشات ستجرى اليوم بهذا الشأن.

وقال هانكوك -في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية- أن المملكة المتحدة تواجه نقطة تحول، قد تكون هناك حاجة لبعض الإجراءات التقييدية، لافتا إلى أن الناس باتوا أكثر تهاونا خلال الصيف إلا أنه حان الوقت لكي يعود الجميع لاتباع القواعد.

وشدد وزير الصحة على أنه يجب على المواطنين الإبلاغ عن جيرانهم ممن يخترقون أيا من القوانين الطارئة المختصة بانتشار (كوفيد-19)، قائلا "أنا سأفعل ذلك ويجب على الجميع القيام بذلك".

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا بشكل غير مشهود خلال الشهور الأربعة الماضية إذ سجلت أمس 4422 إصابة بالفيروس.

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