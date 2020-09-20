وزير خارجية الأرجنتين يؤكد أن الولايات المتحدة حذرت بلاده من إبرام اتفاق مع هواوي

قال وزير خارجية الأرجنتين فيليب سولا إن ماوريسيو كلافير كاروني، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر المسؤولين الأرجنتينيين من إبرام اتفاق مع شركة هوواي الصينية حول شبكة الجيل الخامس للاتصالات وقال إن الولايات المتحدة ستتنظر إلى أي اتفاق محتمل بشكل سيئ للغاية.



جاء ذلك في مقابلة صحفية أجراها سولا مع صحيفة كلارين الأرجنتينية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سولا قوله للصحيفة إن شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات سوف تستثمر 700 مليون دولار في عملياتها في الأرجنتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



يذكر أن كلافير كاروني سيبدأ العمل في منصبه الجديد كرئيس لبنك التنمية للبلدان الأمريكية في أكتوبر كأول أمريكي يتولى قيادة المؤسسة.



وقال سولا إن أمريكا اللاتينية ليست متحدة والولايات المتحدة استغلت ذلك، في إشارة إلى عملية الانتخاب المثيرة للجدل لكلافير كاروني لقيادة البنك.