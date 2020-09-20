7 ولايات أمريكية تسجل أرقاما قياسية للإصابة بكورونا

سجلت 7 ولايات أمريكية مستويات مرتفعة جديدة الأسبوع الماضي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة خلال يوم واحد، وفقًا لمشروع تتبع "كوفيد-19" وسلطات الصحة بالولايات، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري اليوم الأحد.

وتخطت ولايتا ويسكونسن ونبراسكا الأرقام القياسية المسجلة في الأسبوع السابق عليه.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن المناطق التي تعاني من مشاكل تتركز في وسط الغرب الأمريكي، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه السليم عمومًا بعد طفرات هائلة في حالات الإصابة هذا الصيف.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه في يوم الجمعة الماضي سجلت نورث داكوتا 507 حالات إصابة، ونبراسكا 502، وأوريجون 492، ويوتا 1117، وويسكونسن 2580 حالة.

وسجلت ويسكونسن أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على ثلاثة أيام متتالية منذ يوم الخميس وحتى أمس السبت.

وقالت الإدارة الصحية في أوريجون إن حرائق الغابات بالولاية تسبب في إحداث واحد من أسوأ درجات جودة الهواء في العالم، ما جعل من الصعب إجراء اختبارات كورونا، ما يعني أن دقة نماذج تتبع فيروس كورونا في الولاية قد تأثرت.