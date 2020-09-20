كبير المستشارين السياسيين الصينيين: مسار استقلال تايوان سيجلب لها مخاطر لا تحتمل

قال كبير المستشارين السياسيين الصينيين وانغ يانغ "إن استقلال تايوان طريق لن يوصل إلى شيء، ولكنه سيجلب فقط مخاطر لا تحتمل إلى تايوان، مؤكدا أن بكين لن نتسامح مع أي ضرر لسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".



وأضاف يانغ - في كلمة خلال منتدى المضيق (تايوان) الـ12، والذي عقد في مدينة شيامن الساحلية بمقاطعة فوجيان الصينية عبر الفيديو اليوم الأحد - أن افتتاح المنتدى وعدد المشاركين الكبير من تايوان، أثبت بشكل كامل أن المواطنين على جانبي مضيق تايوان لديهم رغبة مخلصة وقوية في التواصل وليس هناك قوة تستطيع إيقاف ذلك.



وتابع وانغ يانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، "أن تطور العلاقات عبر المضيق خلال العقود القليلة الماضية أظهر أن الجانبين ينتفعان من التبادلات ويتضرران من الانعزال"، مشيرا إلى أن بعض القوى التايوانية تحاول عرقلة التواصل والتعاون عبر المضيق، الأمر الذي لن يجلب شيئا غير الضرر إلى تايوان.



ولفت إلى أن البر الرئيسي (السلطة المركزية) يدعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق على أساس توافقات عام 1992، كما سيعمل على تحسين الترتيبات والسياسات والتدابير المؤسسية بشكل أكبر من أجل منفعة أبناء تايوان.



وأعرب يانغ عن أمله أن يستطيع الأهالي على جانبي المضيق تحمل المسؤوليات التاريخية في التوحيد الوطني ودعم القضية المتعلقة، بما وصفه بـ"تجديد شباب الأمة الصينية معا".