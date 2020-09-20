محافظ بورسعيد يتفقد الموقف التنفيذى لإنشاء مركز الرباط الطبي تمهيدا لافتتاحه

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد جولة تفقدية؛ لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في إنشاء نادي الرباط الطبي بحي الضواحي، وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، والمهندس طارق الجرايحي رئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط، والدكتور محروس سليم مدير مركز الرباط الطبي.

وتفقد "الغضبان"، خلال الجولة جميع أقسام مركز الرباط الطبي، واستمع لشرح موجز من أحد المختصيين حول الموقف التنفيذي الحالي والإمكانيات والمعدات الطبية داخل المركز وجودتها وكفاءتها، بما يتماشى مع الطفرة الطبية التي تشهدها، حيث يتم إنشاء المركز الطبي بالرباط بالتعاون بين المحافظة وشركة الرباط وأنوار السفن.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال جولته بمركز الرباط الطبي، مطالبًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وذلك تمهيدًا للافتتاح قريبًا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مركز الرباط الطبي يمثل إضافة للمنظومة الطبية في محافظة بورسعيد والتي شهدت تطورًا كبيرًا منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة من أهم القطاعات التي أولت لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والطبية للمواطنين.