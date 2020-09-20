مقتل جنديين باكستانيين بالقرب من الحدود الأفغانية

قُتل جنديان باكستانيان على الأقل، في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد، متاخمة لأفغانستان، الأحد، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من إعادة المسلحين لتجميع أنفسهم في معقلهم السابق.

وقال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن شنت " عملية تستند على معلومات استخبارية" ضد الارهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية الفبلية.

وجاء في بيان لمكتب العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني إن الجنديين قتلا أثناء تبادل إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت منطقة وزيرستان الشمالية في السابق تعد مخبأ للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني الافغانية ذات الصلة بحركة طالبان.

ويذكر أن الجيش الباكستاني تمكن من طرد المسلحين الإرهابيين من مخابئهم في الجبال بالقرب من الحدود الأفغانية من خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.

وبدأ المسلحون في تجميع أنفسهم مجددا في المنطقة من قواعدهم في أفغانستان، كما تم رصد ارتفاع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.