مهاجم وحيد في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى، غدا الإثنين، فى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين مثل الناميبي شيلونجو، محمد الشامي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد صادق وأحمد أيمن، وغيرهم لأسباب متنوعة.

ويحتل الإسماعيلي، قبل مباراة الغد، المركز العاشر برصيد 31 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثامن، برصيد 35 نقطة.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد مجدي ومحمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري، محمد عمار، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمد نصر ومحمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، محمد حمدي زكي، همام طارق، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتي سيلفا، محمود عبد الله وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: حازم مرسي.