قال المهندس أيمن غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن معظم المخالفات الشائعة في المدن الجديدة، وخاصة القاهرة الجديدة، تتعلق بتحويل جزء من البدروم إلى سكني وزيادة غرف الخدمات على السطح وتغيير خدماتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن قانون التصالح في مخالفات البناء منح فرصة لتوفيق الأوضاع وعيش المواطن في مكان آمن، واصفًا عدم تطبيق تخفيض على قيم التصالح بأنه «أمر غير دقيق نهائيًا».

وأشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا بتخفيض التصالح بقيم تتراوح من 15% إلى 25%، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن استغلال البدروم لوحدة سكنية وتغيير استخدامه، وزيادة غرف الخدمات وتغيير استخدامها، يؤدي إلى تحميل لمرافق لم يتم التخطيط لاستيعابها، قائلًا إن قيم التصالح تتراوح من 800 جنيه للمتر والوصول إلى 1650 جنيهًا قبل التخفيض.