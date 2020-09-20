البرلمان الهندي يمرر تشريعين بشأن الزراعة في ظل انتقادات قوية

صدق البرلمان الهندي، اليوم الأحد، على تشريعين بشأن الزراعة، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من داخل ائتلاف الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

ويسعى التشريعان لإزالة القيود المفروضة على تسويق المنتجات الزراعية والسماح للمزارعين بالتواصل مباشرة مع الشركات الخاصة لبيع محاصيلهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الزراعة ناريندرا سينج تومال، القول في البرلمان: "هذه التشريعات سوف تحدث تغييرا غير مسبوق في حياة المزارعين"، مضيفا أن المزارعين سوف يستمرون في الحصول على الحماية الكاملة وشراء منتجاتهم بأسعار مضمونة.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة سوف تعزز الإنتاج ودخل المنتجين، ولكن أحزاب المعارضة وحليف ضمن تحالف الحزب الحاكم قالوا إن هذه التشريعات سوف تؤدي لاستغلال الشركات الخاصة للمزارعين.

ويخشى المزارعون، وخاصة في ولايتي البنجاب وهاريانا بشمال البلاد، أن يتكبدوا خسائر إذا تم إلغاء شراء الحكومة المنتجات الزراعية وفقا للحد الأدنى للأسعار واضطرارهم للبيع للشركات الخاصة.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة قال فيها: "لعقود، كانت عدة متغيرات تقيد المزارع الهندي، كما كان الوسطاء يقوموا بإرهابهم. التشريعات التي مررها البرلمان تحرر المزارعين من مثل هذه المحن".