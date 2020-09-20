رئيس سفاجا تتابع موقف مشروع ربط الشبكات الفرعية للصرف الصحي بالرئيسية

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، مشروع ربط الشبكات الفرعية للصرف الصحي بالرئيسية في عدد من مناطق المدينة.

وأوضحت "رئيس المدينة" أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن في الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، لاسيما وأن الصرف الصحي ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولًا إلى التنمية بشكل شامل ومستدام.

وأضافت أنه جارٍ ربط شبكه الصرف الصحي الفرعية بمنطقة سفاجا ومنطقة تقسيم بدر بالشبكة الرئيسية، وكذلك ربط مبنى الإدارة التعليمية الجديدة ومدرسة الشهيد حسام بخطوط الصرف الصحي، وربط وتوصيل خطوط الصرف الصحي لمنطقة بلوكات الكيلو 3.

وأشارت إلى أن المشروعات تأتي استكمالاً لأعمال البناء والتطوير والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، وتحسين خدمات البنية التحتية في ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.