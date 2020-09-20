توجه الإيطاليون، اليوم الأحد، رغم تفشي فيروس كورونا، إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية واستفتاء وطني، في حين تتجه الأنظار خصوصًا إلى توسكانا معقل اليسار منذ نصف قرن، الذي يطمح اليمين المتطرف في الاستحواذ عليه.

ويصوت السكان في 7 مناطق (أكثر من 20 مليون نسمة)؛ لاختيار رؤسائها إلا أن كل الأنظار متجهة نحو ثلاث من بينها، حيث أن انتصار اليمين يمكن أن يهز حكومة جوزيبي كونتي، وهي ائتلاف تشكل منذ عام بين حركة خمس نجوم (التي كانت مناهضة للمؤسسات) والحزب الديمقراطي (يسار وسط).

ويدلي جميع الإيطاليين أيضا بأصواتهم في استفتاء وطني حول تخفيض عدد البرلمانيين، وهو ما تعهدت به حركة خمس نجوم خلال حملتها الانتخابية.

وقد يُخفض هذا العدد من 945 إلى 600، ولدى إيطاليا حاليًا ثاني أكبر برلمان في أوروبا بعد بريطانيا (نحو 1400 عضو)، تليها فرنسا (925 عضوًا).

وفي أول اقتراع يُنظم منذ بدء تفشي وباء كورونا، من المؤكد أن تحفظات الناخبين الأكبر سنًا ستلقي بثقلها على تدفق الناخبين إلى صناديق الاقتراع التي فتحت اليوم من الساعة 07:00 حتى الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي، وكذلك غداً الاثنين بين الساعة 07:00 و15:00، ومن المتوقع ظهور النتائج غداً.

فيما ينتاب الخوف المراقبين ورؤساء مراكز الاقتراع الذين أعلن عدد كبير منهم في كافة أنحاء البلاد الانسحاب من مناصبهم، وأطلقت مدينة ميلانو نداءً عاجلًا أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستبدال بسرعة 100 رئيس مركز اقتراع. وما يدفع إلى القلق هو أن الناخبين سيزيلون الكمامات لإظهار وجوههم والتحقق من هوياتهم قبل الإدلاء بأصواتهم.