 المجر تسجل لأول مرة أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2020 5:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

المجر تسجل لأول مرة أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

د ب أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 4:16 م

سجلت المجر لأول مرة أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة المجرية، اليوم الأحد، وصول عدد الحالات الجديدة إلى رقم قياسي بـ1070 حالة، فيما توفي ستة أشخاص في الأربع وعشرين ساعة الماضية متأثرين بإصابتهم بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بهذا المرض منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 683 حالة.

يُذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المجر آخذ في الزيادة منذ نهاية أغسطس الماضي، ويعزي خبراء هذا الاتجاه إلى السلوك غير المبالي للسكان في شهور الصيف التي اتسمت بتطور ضعيف لانتشار العدوى في المجر.

وسجلت البلاد في الأيام السبعة الماضية 5681 حالة إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك