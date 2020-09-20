المجر تسجل لأول مرة أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجلت المجر لأول مرة أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة المجرية، اليوم الأحد، وصول عدد الحالات الجديدة إلى رقم قياسي بـ1070 حالة، فيما توفي ستة أشخاص في الأربع وعشرين ساعة الماضية متأثرين بإصابتهم بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بهذا المرض منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 683 حالة.

يُذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المجر آخذ في الزيادة منذ نهاية أغسطس الماضي، ويعزي خبراء هذا الاتجاه إلى السلوك غير المبالي للسكان في شهور الصيف التي اتسمت بتطور ضعيف لانتشار العدوى في المجر.

وسجلت البلاد في الأيام السبعة الماضية 5681 حالة إصابة.