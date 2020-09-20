انطلاق ورش عمل لتعليم الترميم الدقيق للمباني التراثية بالغردقة

انطلقت مساء اليوم بمدينة الغردقة، فعاليات ورشة تعليم الترميم الدقيق للمباني الوراثية.

وقال ريمون رياض، رئيس نادي روتاري البحر الأحمر - الجونة، إن ورش العمل نفذت بالتعاون مع أتيليه الأسكندرية ونادي روتاري فاروس عن مجموعة من الورش المتخصصة لإعداد كوادر فنية للترميم الدقيق للمبانى الأثرية والتراثية.

وأوضح رياض أن ورش العمل بدأت بترميم الجبس والجص للعناصر الأثرية، مشيرًا إلى أن دورة الإعداد تشهد تواجد مجموعة من أكفأ الكوادر المؤهلة لترميم المباني الأثرية والتراثية، وتأتي ضمن اهتمام نادي الروتاري بالتراث الإنساني المعماري بمحافظة البحر الأحمر، والذي يمتد منذ 4 آلاف عام، مرورًا بالعصر الإسلامي وطريق الحج من المغرب العربي، وفي العصر الحديث منذ إنشاء الإيطاليين لشركة فوسفات القصير عام ١٩١٢ م، أو الشركات الإنجليزية العاملة في مجال البترول بمدينتي رأس غارب والغردقة.

يذكر أن الدورة الأولى من الورشة تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أسابيع يومي الأحد والخميس، وحددت المواعيد من الخامسة إلى السابعة مساءً في الغردقة بصالة المزار بسنزو مول.

وتعد هذه الورش نواة لتكوين كوادر مصرية وطنية تحترف مجال الترميم الدقيق، فضلاً عن الاستعانة الدائمة بالخبرات والأجنبية، بهدف إنقاذ العديد من المباني الأثرية والتراثية في ربوع المحافظة وأرض مصر المباركة.