وزير المالية الإيطالي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي ​​بمقدار رقم واحد هذا العام

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، في إحدى الفعاليات اليوم الأحد، بمدينة أسيزي بوسط إيطاليا إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده لعام 2020 سينخفض ​​بمقدار رقم واحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية انسا.

وكان جوالتيري يرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت توقعات الحكومة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 بالمئة لهذا العام ستتم مراجعتها إلى 9 بالمئة، حيث رفض إعطاء رقم دقيق وقال إن الحكومة ستقدم خطتها الاقتصادية وأهدافها على الأرجح يوم 28 أو29 سبتمبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي ​بنسبة 10 بالمئة هذا العام.

وكانت إيطاليا من بين أوائل الدول التي تضررت من فيروس كورونا وعانى اقتصادها من إغلاق وطني صارم أدى إلى إغلاق المصانع وتوقف العمال عن العمل. ومن المتوقع أن يتزايد عبء الدين العام الهائل إلى أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد سن إنفاق تحفيزي لحماية العمال بما في ذلك خطط أجازات سخية والمدفوعات لمرة واحدة للعمال المستقلين والموظفين المؤقتين والإجازة مدفوعة الأجر للآباء العاملين.