وكيل صحة الدقهلية: 510 أماكن لتوقيع الكشف الطبي ضمن مبادرة 100 مليون صحة

قال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، إن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة بدأت منذ يومين بالمحافظة، مشيرًا إلى توافد المواطنين على جميع أماكن الكشف منذ تدشين المبادرة.

وأضاف مكي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن عدد أماكن الكشف الطبي بالمبادرة بلغ 510 أماكن، قائلًا إن المريض والممرضة ومدخل البيانات موجودون، لتسجيل بيانات المواطنين وتحويل المواطن الذي يعاني من الضغط والسكر لأقرب مستشفى.

وأشار إلى أن المواطن يخرج له علاج على نفقة الدولة، فضلًا عن أن الأمور تتم بالمجان دون تكلفة المواطن أي شيء، واصفًا المبادرات العامة للصحة بأنها «سنة حسنة وطيبة سنها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وانطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100‪ مليون صحة»، صباح الجمعة الماضية، وحتي ۲۰۲۰/۱۲/۳۱، حيث تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة والتوعية الصحية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم و تحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة.