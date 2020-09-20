محافظ البحيرة يعلن الحد الأقصى لقيد الارتفاع لـ3 قرى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن الموافقه على الحد الأقصى لقيد الارتفاع 9 م لعدد 3 قرى بنطاق المحافظة، وهي قرى "محمد فرج، ورزق درويش، والشهيد محمد عبد المولى) التابعين للوحدة المحلية لقرية الشيخ متولى الشعراوي- مركز أبو المطامير".

وأكد أنه جارٍ استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للقرى المذكورة، مشيرًا إلى أن القوانين تأتي في إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م، ولائحته التنفيذية من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للقرى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع.