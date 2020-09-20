وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض أهلا مدارس

افتتح وزيرا التجارة والصناعة والتموين، اليوم، معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 20%، وفق بيان وزارة الصناعة اليوم.

وقالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن استئناف أنشطة إقامة المعارض الداخلية بعد توقفها لمدة 6 أشهر؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمثل فرصة متميزة للمنتج والمستهلك على حد سواء.

وأوضحت "جامع" أن هذه المعارض تسهم في ترويج وتسويق المنتجات الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري؛ بالإضافة إلى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي بأسعار تنافسية، تناسب كافة فئات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات معرض "أهلاً مدارس"، والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 20-27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 300 شركة.

وأضافت أن معرض "أهلاً مدارس" يمثل فرصة متميزة لأولياء الأمور للحصول على كافة المستلزمات المدرسية لكافة المراحل التعليمية، التي تتضمن الزي المدرسي والشنط والأدوات المدرسية.

وأشارت إلى حرص الدولة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُسهم في تعزيز الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي نشأت إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار، أكدت وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى جاهدةً لتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مجال تصنيع المستلزمات والأدوات لمدرسية، بهدف توفيرها محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يدعم توجه الوزارة الحالي بإحلال الوارادات بمنتجات محلية الصنع.