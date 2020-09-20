رئيس القاهرة الجديدة: فرض رسوم تصالح على الأرجوحة داخل فناء المنزل لم يحدث

نفى المهندس أيمن غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فرض رسوم تصالح على الأرجوحة الموجودة داخل فناء المنزل، معقبًا: «هذا الأمر لم يحدث ولم يتم تطبيقه».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدولة تفرض رسوم تصالح على البرجولة في منطقة الردود، موضحًا أن الردود هو حق انتقاص بين الجارين لا تجوز به أية منشآت أعلى من السور.



ولفت إلى أن إنشاء الجار برجولة أعلى من السور يؤدي إلى دخولها في قانون التصالح، قائلًا إن تحويل البرجولة الخشبية فوق السطح إلى منشأ خرساني يعتبر أمرًا مخالفًا.





