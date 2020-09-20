حركة مرورية طبيعية في القاهرة والجيزة والمحافظات في الذروة المسائية

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شهدت محاور القاهرة والجيزة معدلات سير مرضية في وقت الذروة، بينما شهدت محاور الوجه البحري سيولة مرورية.

وشهدت القليوبية بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة، المتجه إلى الطريق الزراعي.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى منطقة البساتين ودار السلام والمنيب، وأعلى مناطق الكنيسة وأعلى منطقة الوراق وأعلى منطقة المرج لوجود بعض الأعمال التوسعة.

فيما يشهد محور 26 يوليو، بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، أعلى منطقة ناهية المتجه إلى ميدان لبنان.

وتعمل باقي المحاور وطرق الجيزة بشكل مرض باستثناء بعض الأحجام فى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة وشارع التحرير.

وفي القاهرة، تظهر الكثافات في محور جوزيف تيتو، بسبب وجود بعض أعمال الإنشاءات والتطوير، وباقي الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي.