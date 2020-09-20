محافظ سوهاج يجتمع بوحدة التنفيذ المحلية لمشروعات تنمية الصعيد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات "برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر" الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها، والإجراءات الخاصة بطرح مشروعات خطة 2020/2021، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ.

وأكد المحافظ، أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، واستثمار تلك الفرصة الذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم وغير المسبوق من القيادة السياسية والبنك الدولي، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتلافي المشكلات والمعوقات خلال تنفيذ المشروعات.

وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات، مع التطبيق الكامل للإجراءات الواردة بالدليل التشغيلي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والنظر بعين الاعتبار للمواطن الذي ينتظر تلك المشروعات من مياه شرب وصرف صحي، لافتا إلى أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة بشكل متكامل لسرعة الإنجاز، وتحقيق أهداف البرنامج.