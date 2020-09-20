الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و916 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 404 حالات وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 761 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 74 ألفا و273 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 97 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.