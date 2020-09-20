قبرص: الوضع في شرق المتوسط مقلق وعلى الاتحاد الأوروبي إظهار تضامنه من خلال الأفعال

قال وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس، اليوم الأحد، إن الوضع في شرق البحر المتوسط مثير للقلق ​​مع تزايد الاستفزازات التركية.

وأكد بيتريدس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية - ضرورة إظهار الاتحاد الأوروبي تضامنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الوضع، مشددا على أنه لا ينبغي التقليل من شأن الأمر، بل يتعين على الاتحاد الأوروبي إرسال رسالة قوية إلى تركيا من خلال التكاتف في مواجهة أنشطة أنقرة غير القانونية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا وكذلك قمة الدولة الأوروبية المطلة على المتوسط الأخيرة أظهرت دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص في ممارسة حقوقها السيادية.

وأوضح أن الجانب القبرصي اليوناني يسعى إلى استئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة كي تؤتي ثمارها شريطة أن تنهي تركيا أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومحاولاتها توطين بلدة فاروشا المُسيّجة.

فيما دعا وزير الدفاع القبرصي إلى التكاتف والتوافق لمواجهة هذه التهديدات والتحديات من أجل إعادة توحيد قبرص.