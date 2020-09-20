الأردن يسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4779 في البلاد.

ونقلًا عن «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، أشار «جابر» إلى أن الحالات الجديدة منها 231 حالة محلية، وثمانية لقادمين من الخارج في فنادق الحجر الصحي.

ولفت إلى تسجيل 172 حالة شفاء، وإجراء 13 ألفًا و437 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية إلى مليون و70 ألفًا و621.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 958 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 30 مليون إصابة.