عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولسفورج أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني

أعلن أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفولفسبورج، عن تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزن، والتي ستُقام مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الأولى من الدوري الألماني على ملعب فوكسفاجن أرينا.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء، حيث جاء التشكيل مكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: جوسيب بريكالو، مكسانس لاكروا، جون بروكس، جيروم روسيلون

خط الوسط: أدمير محمدي، ساسا كيشاريفيتش، كزافير شلاجر

خط الهجوم: ريناتو ستيفن، فوتر فيجورست، جواو فيكتور

وعلى مقاعد البدلاء كل من: دانييل جينزيك ، بافاو بيرفين، فيليكس كلاوس، يونيس مالي، يانيك جيرهاردت، باولو أوتافيو، عمر مرموش، تيم سيرسليبن، بارتوش بياليك.