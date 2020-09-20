قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.

وتوعد قائد "الحرس الثوري"، حسين سلامي، في كلمة ألقاها اليوم السبت بأن كافة القوات الأمريكية في المنطقة في أي حرب محتملة، ستكون تحت رصد إيران ورصاصها، مضيفا أن طهران تملك "آلاف الألوية العسكرية على الأرض، قادرة على احتلال وحرق كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة".

وحذر سلامي من أن أي حرب ضد إيران ستلحق بالولايات المتحدة "خسائر بالغة لا يمكنها تحملها"، مشددا على أن "الجمهورية الإسلامية عززت قدراتها العسكرية لخوض حرب واسعة في البحر والجو وعلى الأرض ضد أمريكا والانتصار عليها".

وأعرب سلامي عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي قوة في العالم تحمل الحرب ضد بلاده، قائلا إن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية لجوء واشنطن إلى خيارات عسكرية ضد طهران ليس سوى "مبالغة نابعة عن افتقاره للمعرفة العسكرية الدقيقة".

وصرح سلامي بأن الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدة "عين الأسد" التي يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق، في شهر يناير الماضي، لم تأت بهدف الانتقام من اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، بل للتثبيت أن إيران دولة "لا تخشى أمريكا".

وحذر قائد "الحرس الثوري" من أن الثأر لسليماني "ذو نطاق واسع"، مضيفا: "النظام السياسي الأمريكي ينبغي أن يدفع الثمن".