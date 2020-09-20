سفينة فنلندية تجنح في بحر البلطيق

كتب خفر السواحل الفنلندي تغريدة اليوم الأحد، جاء فيها أن سفينة تحمل 280 شخصا جنحت قبالة جزر أولاند، وهي أرخبيل فنلندي في بحر البلطيق.



وقال خفر السواحل إنه ليس هناك احد معرض للخطر، وأن الوضع مستقر ويجرى الاعداد لإخلاء السفينة اموريلا.



وقالت الشركة المشغلة للسفينة إن السفينة فيكينج لاين، التي كانت تقل 200 راكب وطاقم عمل مؤلف من 80 شخصا، كانت في طريقها من توركو إلى ستوكهولم.



وأفادت تقارير فنلندية وسويدية أن السفينة كانت قد جنحت في نفس المنطقة عام 2013.



وذكرت إذاعة اولاند أن هذه المرة جنحت السفينة عن قصد لتجنب دخول المياه إليها بسبب مشاكل على متنها.