إيطاليا تجري استفتاء على تقليص عدد أعضاء البرلمان وانتخابات محلية

توجه الناخبون الإيطاليون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء دستوري بشأن تقليص عدد أعضاء البرلمان وانتخابات محلية، من المتوقع أن تدعم تكتل المعارضة الوطنية المنتمي لجناح اليمين.

وبدأ التصويت اليوم الأحد في الساعة 7 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد ويستمر التصويت غدا الاثنين من الساعة 7 صباحا حتى 3 مساءً ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء غد الاثنين.

وكان الإقبال المبكر بطيئا، حيث بلغت نسبته 25ر12 بالمئة من الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، حتى بعد ظهر اليوم الأحد.

ويحق لحوالي 6ر51 مليون مواطن التصويت في الاستفتاء على خفض عدد المشرعين في البرلمان الإيطالي بغرفتيه بنحو الثلث.

وتطبق القيود الخاصة بوباء كورونا في جميع مراكز الاقتراع، الكثير منها تقع في مبان مدرسية.

ويتم السماح للناخبين، الذين يخضعون حاليا لعزل ذاتي بسبب وباء فيروس كورونا بالتصويت من المنزل بتقديم طلب على أساس مرة واحدة.

وقد يجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400 ، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200. ، وسط توقعات بإقرار الإصلاح في الاستفتاء.

كما تجري الانتخابات المحلية في سبع مناطق وأقل بقليل من ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب.

وتستعد أحزاب الحكومة الوطنية الرئيسية - حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من تيار يسار الوسط - للحصول على نتائج ضعيفة.

وتتوقع المعارضة الوطنية بقيادة ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليمينية المتطرف الفوز في ثلاث مناطق على الأقل، بما في ذلك فينيتو وليجوريا في الشمال.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تسفر هزيمة الأحزاب الحكومية عن الإطاحة برئيس الوزراء جوزيبي كونتي.