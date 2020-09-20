انحراف عبارة تحمل 300 راكب ناحية الأرض قبالة السواحل الفنلندية

جنحت عبارة للركاب تحمل على متنها نحو 300 شخصا ناحية الأرض قبالة السواحل الفنلندية.



وقالت السلطات الفنلندية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الأحد - "إن عبارة في بحر البلطيق قد انحرفت في أرخبيل جزر آلاند بين فنلندا والسويد".. فيما يستعد مسئولو الإنقاذ لإخلاء العبارة من الركاب والطاقم، دون وجود إصابات وفقا للتقارير الواردة.



وقال حرس السواحل الفنلندي، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، "إن العبارة المعروفة باسم (إم/إس أموريلا)، التي تديرها شركة عبارات تعرف باسم (فايكنج لاين) بين مدينة توركو الساحلية الواقعة غربي فنلندا والعاصمة السويدية ستوكهولم، عالقة على الأرض في الوقت الحالي جنوب ميناء "لانجناس" في جزر آلاند".



وتحقق السلطات الفنلندية حاليا في الأسباب التي أدت إلى انحراف العبارة، وتداعيات ذلك.