باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 305 آلاف و671 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 305 آلاف و671 حالة.

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و416 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2517 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و14 ألفا و269 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3450 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و124 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و317 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و98 ألفا و368 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 133 ألفا و626 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.