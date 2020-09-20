سكاي نيوز: انفجار سيارة مفخخة في سنجار شمالي العراق

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مزار شرف الدين في سنجار شمالي العراق، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.