سكاي نيوز: انفجار سيارة مفخخة في سنجار شمالي العراق

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مزار شرف الدين في سنجار شمالي العراق، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.