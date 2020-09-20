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تبون يأمر بفتح بنوك جزائرية في أوروبا وأفريقيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:21 م

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بفتح بنوك جزائرية في أوروبا وأفريقيا سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، واعطاء دفعة للمبادلات التجارية لاسيما مع الدول الأفريقية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن تبون، وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمر بالعمل على الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية على قدر مساهمة الجزائر فيها.

ودعا تبون، إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مضيفا بالقول " كما يفعل غيرنا، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها ( المؤسسات المالية الدولية)، والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر".

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