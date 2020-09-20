أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بـ محمد صلاح، نجم وهداف الريدز، بعد الاداء المميز الذي قدمه، أمام ليدز يونايتد، السبت قبل الماضي، وتسجيله هاتريك، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أرقام محمد صلاح لا تصدق، إذا شاهدت مباراته أمام ليدز سيقول الناس إنه سجل هدفين من ركلتي ترجيح، ولكن أدائه كان كفيلًا بتسجيل ثلاثة أهداف، إن لم يكن أكثر من ذلك".

وأضاف: "القصة التي كتبها هذا الفريق معًا هي أنهم يدفعون بعضهم البعض باستمرار، صلاح هو من حصل على الجائزة أمام ليدز ولكن في بعض الأحيان هذا الموسم سيكون ساديو ماني أو فيرمينو، نحن محظوظون حقًا بوجود هؤلاء اللاعبين الثلاثة لأن واحدًا منهم على الأقل سيحقق النجاح كل أسبوع، إنهم يعملون بجد من أجل بعضهم البعض لأنهم يحترمون بعضهم البعض، جميعهم يقدرون ما يمكن للآخرين القيام به من أجلهم".

وواصل: "لا أعرف في الواقع كيف يرى الجمهور محمد صلاح، من الواضح أن هناك آراء مختلفة، لكنني لا أعرف على وجه اليقين، ولكنهم يعرفون جيدًا مدى أهميته بالنسبة لنا".

وتابع: "لا يوجد الكثير من المهاجمين في جميع أنحاء العالم حققوا أرقام (صلاح) بعد أكثر من ثلاث سنوات في نفس النادي، أرقام استثنائية، رجل استثنائي، لاعب استثنائي".

كيف يحافظ صلاح على هذا المستوى العالي؟، أجاب كلوب "الرغبة الفردية التي لا تزال مسيطرة على اللاعب المصري".

وأوضح كلوب: "لقد فعل مو ذلك بمفرده، إنه يستحق الثناء على ذلك، نحن نفعل الكثير من الأشياء لمساعدته على أن يكون اللاعب الذي يستطيع أن يكونه، ومن أجل الفريق، هو يعرف ذلك".

واستمر: "ولكن بصرف النظر عن ذلك، يجب أن يكون لديك شخصية محددة لتستثمر الكثير، إنه ليس الوحيد في الفريق الذي يقوم بذلك، لكنه يفعل هذا أيضًا".

ولم يكتفِ كلوب بذلك، بل واصل: " إذا سجلت أكثر من 40 هدفًا في موسمك الأول، فسيقول عدد غير قليل من اللاعبين (حسنًا، كان هذا رائعًا، الآن دعونا نفكر في أشياء أخرى، مثل كيف يمكننا جعل الحياة أكثر جمالًا بعيدًا عن كرة القدم؟) مو عكس ذلك تمامًا، لقد ظل صلاح حازمًا للغاية وجشعًا، معدل عمله في المباريات استثنائي، محترف للغاية، هذه هي الحقيقة".

واختتم: "إذا كان بإمكانك كتابة كتاب عن كيفية الحفاظ على النجاح، فإن التدريب الذي يقوم به وما نقوم به بين المباريات مفتاح ذلك، يقوم جميع اللاعبين بما تخبرهم به، ولكن الأمر يتعلق بمدى أهمية رؤية ذلك بنفسك واهتمامك به، وهذا يعطي لديك عقلية مختلفة تمامًا، تريد أن تستغل إمكانياتك، هذا ما كان عليه صلاح".