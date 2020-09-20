ميانمار تفرض إغلاقا تاما على إقليم يانجون بعد طفرة الإصابات بكورونا

قررت حكومة ميانمار توسيع نطاق القيود الرامية إلى الحد من انتشار مرض كوفيد-19 لتصبح أكثر صرامة في يانجون أكبر أقاليمها، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أعلى زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بعدد بلغ 671 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة جديدة اليوم الأحد، وفقا للجنة المركزية بشأن كوفيد-19 برئاسة الزعيمة الفعلية لميانمار أونج سان سو تشي.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سيتم تطبيق أمر اللجنة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين بالتوقيت المحلي.



ويخضع أكثر من 7 ملايين شخص في منطقة يانجون باستثناء جزيرة كوكو لحالة إغلاق تام.



ولا يتم السماح لأي ضخص بالتوجه إلى بلدة أخرى باستثناء التوجه لعمل ضروري.



كما من غير المسموح به وجود أي زائر في الشوارع باستثناء أولئك الحاصلين على تصاريح من السلطات المحلية.



ولا يتم السماح سوى لفرد واحد من أفراد الأسرة بإجراء عملية تسوق ضرورية.



وسمحت المكاتب الحكومية بعمل نصف موظفيها من المنزل لمدة أسبوعين بالتناوب، بينما ستسمح الشركات ومنظمات القطاع الخاص بعمل الموظفين من المنزل.



ويتعين ألا يكون بأي مركبة سوى راكبين بحد أقصى.



كما بجب أن يتم إغلاق كل المصانع بما في ذلك "شركات وأنشطة القص والإنتاج والتعبئة" الخاصة بالمنسوجات والملابس في الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.