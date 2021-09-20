انفجار عنيف يهز مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

هز انفجار قوي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية مساء اليوم الأحد .

وقالت مصادر محلية في مدينة البوكمال لوكالة الانباء الالمانية( د .ب. ا) إن إنفجارا قويا سمع من الجهة الغربية للمدينة وأن سحب الدخان تتصاعد من المنطقة التي وقع فيها الهجوم .

وأكدت المصادر أن " طائرات مسيرة تابعة للقوات الامريكية تحلق في المنطقة منذ مساء اليوم ".

ورفضت مصادر في القوات السورية الحكومية التي تسيطر على المدينة الرد على اتصال من مراسل الـ(د.ب.أ) للتعليق على الأنفجار.

وتشهد منطقة البوكمال قصفًا متكررا من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.