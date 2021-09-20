أروى جودة أفضل ممثلة بمسلسل مصري عن «حرب أهلية» بأيام القاهرة للدراما العربية

حصلت الفنانة أروى جودة على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها بمسلسل "حرب أهلية"، ضمن حفل توزيع جوائز "أيام القاهرة للدراما العربية" في دورتها الثانية، والذي يقام الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رئاسة الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة عبلة الأسود.

يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات وهى الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التى تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن تكريم 5 من رواد، وهم: الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والأب بطرس دانيال، والمؤلف الراحل فيصل ندا، والمؤلف الدكتور مدحت العدل، والمطرب الكبير علي الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

وجدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس.