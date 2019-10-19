اعتذرت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم الإثنين، عن مشاكل فنية في تطبيق على موقعها الإلكتروني يبلغ الكنديين بمكان التصويت في الانتخابات الفيدرالية اليوم.

وتتيح صفحة خدمة معلومات الناخب على الموقع عادة للكنديين العثور على مركز الاقتراع عن طريق إدخال الرمز البريدي والعنوان.. ويمكن للناخبين أيضا البحث بناء على أسماء الدوائر الانتخابية.. لكن كثيرين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين للشكوى من وجود مشاكل تقنية بالموقع.

وقالت هيئة الانتخابات الكندية اليوم لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" إن هذه الصعوبات تم حلها في وقت لاحق من صباح الاثنين.

وقالت ناتالي دي مونتيني المتحدثة باسم انتخابات كندا: "نأسف لأن الناخبين يواجهون مشكلات في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها. لقد واجهتنا مشكلات فنية مع خدمة معلومات الناخبين عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الصباح، ولكن تم حلها منذ ذلك الحين".. "كل شيء عاد للعمل كما ينبغي".

لكن بحلول ظهر يوم الاثنين، غردت الهيئة الفدرالية قائلة إنها تواجه مرة أخرى "صعوبات فنية متقطعة".