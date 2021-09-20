وزير الصحة الألماني يتوقع السماح بالتطعيم ضد كورونا للأطفال دون 12 عاما مطلع 2022

يتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن تتم الموافقة على التطعيم ضد كورونا للأطفال دون سن 12 عاما بحلول مطلع العام المقبل.

وقال شبان في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "أفترض أن الموافقة على لقاح للأطفال دون الثانية عشرة من العمر ستأتي في الربع الأول من عام 2022"، مضيفا أنه في هذه الحالة يمكن حماية الصغار بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن احتمالية استغراق بعض الوقت بين صدور الموافقة وصدور توصية بالتطعيم من قبل لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو)، وقال: "ستأتي توصية من اللجنة الدائمة للتطعيم بعد الموافقة بقليل في هذه الحالة".

وكانت شركة "بيونتيك" الألمانية لتطوير اللقاحات أعلنت قبل أسابيع على سبيل الماثل أنها ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بطلب للحصول على موافقة على إتاحة لقاحها المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وبحسب بيانات الشركة، فإن نتائج الدراسات الخاصة بتأثير اللقاح على الأطفال متاحة وتحتاج فقط إلى المعالجة من قبل السلطات المختصة بإصدار الموافقة.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أنها لا تستطيع حتى الآن تحديد إطار زمني للموافقة المحتملة. وقد شرعت الشركة بالفعل في إعداد إنتاج لقاحات الأطفال.

وفي سياق متصل، دعا شبان أيضا إلى توحيد قواعد مكافحة كورونا بالنسبة للمشاركة في الفعاليات العامة، وقال: "سيكون الأمر مثاليا إذا وافقت جميع الولايات على نموذج (جي 2)"، وهو النموذج الذي يسمح للمطعمين والمتعافين فقط بالمشاركة في الفعاليات، وقال: "يمكن للمنظمين بعد ذلك أن يقرروا بأنفسهم على مستوى ألمانيا ما إذا كانوا سيسمحون فقط بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من الإصابة، وذلك لإعفاء الجهات المنظمة في المقابل من متطلبات الحماية الأخرى".