فيفا يؤخر موعد مباراة النيجر والجزائر في تصفيات المونديال يوما واحدا

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) تغييرا على موعد المباراة المقررة التي يحل فيها المنتخب الجزائري ضيفا على النيجر في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وذكر اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن (فيفا) قرر إقامة المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب " الجنرال سيني كونتشي" بنيامي عاصمة النيجر بدلا من يوم 11 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الجزائري أنه تقدم بطلب إلى "فيفا" لتأخير توقيت انطلاق المباراة بين المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والمقرر لها يوم الثامن من أكتوبر المقبل على ملعب الشهيد " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، إلى الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة مثلما أعلن عنه في وقت سابق.

يذكر أن الجزائر تتصدر المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو ، فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بينما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.