وصول أمين عام منظمة الصحة العالمية لأفغانستان

وصل الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الاثنين، إلى كابول في زيارة رسمية بالتزامن مع الأزمة الصحية التي تشهدها أفغانستان وبعد شهر على الأقل من تسلم حركة طالبان للحكم وتقليص المساعدات الدولية للبلاد.

ويرافق جبريسوس، في زيارته للعاصمة الأفغانية كل من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، وينتظر أن يلتقيا ممثلين عن حكومة طالبان، للتعرف على حجم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حسبما أكد وزير الصحة لتسيير الأعمال وحيد مجروح، وفقا لوكالة الأنبا الأسبانية "إفي".

وقال الوزير: "سيعقد أمين عام الصحة العالمية اجتماعات مع السلطات الأفغانية لبحث استئناف الخدمات الصحية في المراكز التي يمولها البنك الدولي".

وأضاف أنه سيجرى التطرق إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد19 وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال وكذلك وضع القطاع الطبي بشكل عام.