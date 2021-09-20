الاتحاد الأوروبي ينتقد روسيا لقمع أصوات المعارضة خلال الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.

وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين انتقادات حادة إلى الانتخابات البرلمانية الروسية التي شابتها شكاوى متكررة بالتزوير.

وقال ناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل اليوم الاثنين إن "هذه الانتخابات أجريت في مناخ يتسم بترويع الأصوات الناقدة والمستقلة".

وفاز حزب روسيا الموحدة الحاكم بالأغلبية المطلقة في انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي.

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الانتخابات البرلمانية بـ"الحرة والنزيهة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء انترفاكس.

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشأن غياب المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جراء خلاف بشأن الشروط التي وضعتها روسيا بشأن تواجدهم ولكن الاتحاد الأوروبي أشار إلى تقارير مستقلة وموثوقة بشأن حدوث انتهاكات جادة خلال الانتخابات.

وفي الفترة السابقة على الانتخابات كان هناك حملة إجراءات صارمة مكثفة على السياسيين الذين ينتمون إلى المعارضة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني .

وأضاف الناطق أن الاتحاد الأوروبي لن "يعترف أبدا بالانتخابات التي أجريت في شبه جزيرة القرم التي جرى ضمها بشكل غير قانوني " ولكن الأمر يعود إلى الدول الأعضاء الأفراد للاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في المجمل.





