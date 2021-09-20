المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل والمجاني لـ16 قاعدة معلومات على مستوى المملكة

أعلنت المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، عن إطلاق مبادرة الوصول الشامل والمجاني على مستوى المملكة لـ16 قاعدة معلومات توفر مصادر المعلومات الرقمية، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وبالتعاون مع عدد من دور النشر العربية والأجنبية.



وقال المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الاثنين، في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الفعاليات التي بدأت أمس الأحد، سوف تستمر لمدة أسبوع.



وتمكنت المكتبة الرقمية خلال نشاطها من الإسهام في تخفيض التكلفة على ميزانيات الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، كما ساعد هذا الكم من مصادر المعلومات الرقمية في رفع القدرات المعارفية لدى السعوديين والمقيمين.



وتعكف المكتبة الرقمية السعودية على جملة من المشاريع والمبادرات، لتطوير متطلبات العملية التعليمية وتنمية القدرات البشرية، ومن أهمها مشروع الرسائل العلمية ومشروع المجلات العلمية والتحكيم ومشروع المكتبة الرقمية للكتب العربية، ومشروع مكتبة المعارف لطلاب التعليم العام وغيرها من أدوات تنمية المعارف.



وخلال فترة جائحة كورونا نجحت المكتبة الرقمية السعودية في إطلاق مبادرة الوصول الشامل والمجاني على مستوى المملكة لعدد من قواعد المعلومات الرقمية بالتعاون مع عدد من دور النشر العربية والأجنبية، إذ بلغ عدد قواعد البيانات التي أتاحت مصادر عن كورونا على بوابة المكتبة 15 ناشراً.



فيما بلغ عدد وأسماء القواعد التي أتاحت مصادر عن كورونا على مستوى العالم وغردت عنها المكتبة 32 ناشراً من شركاء المكتبة ومن خارجها، وبلغ عدد وأسماء القواعد التي تجاوبت مع المكتبة للوصول الشامل لكافة محتوياتها خلال الجائحة 7 ناشرين.