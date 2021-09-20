باكستان تنضم للأمم المتحدة في الدعوة إلى منع انهيار أفغانستان اقتصاديا

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى نيويورك اليوم الاثنين، للمشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنضم باكستان خلالها إلى الأمم المتحدة في حث العالم على منع الانهيار الاقتصادي في أفغانستان.



وقال مبعوث باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم، أثناء حديثه إلى صحيفة دون الباكستانية: "علينا أن نحقق الاستقرار في أفغانستان وباكستان ستستغل هذه الفرصة للدعوة إلى منع الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أولئك الذين يريدون ممارسة السياسة يمكنهم ممارستها ولكن الجميع يعرف عواقب انهيار الاقتصاد".



وأضاف أن "الانهيار قد يتسبب في أزمة إنسانية وتدفق للاجئين وإحياء الصراعات وتجارة المخدرات وتعزيز الإرهاب. ويجب تجنب كل هذه الأشياء".



وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة: "لا يمكن التنبؤ بالوضع في أفغانستان"، محذرا من أنه بسبب جميع الإجراءات والعقوبات المختلفة الموجودة، تواجه أفغانستان خطر خنق الاقتصاد بالكامل.



وشدد على عواقب سوء التعامل مع القضية الأفغانية في هذه اللحظة، قائلا: "ما حدث في أفغانستان قد يشجع الجماعات الإرهابية أوحركات التمرد الأخرى على أن تصبح أكثر عدوانية".