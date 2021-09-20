سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفاجئ كريم حافظ، ظهير نادي مالاتيا سبور التركي، باستدعائه لقائمة منتخب مصر في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "أعتقد أن أدائي تطور كثيرا عما كنت في وقت سابق، وكنت أنتظر الفرصة، وأشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على منحي هذه الثقة".

وأضاف: "قرار ضمي لقائمة المنتخب كان مفاجئ بالنسبة لي، وتواجدي في القائمة الأولية لمنتخبنا شرف كبير حتى ولو لم أكمل المعسكر لنهايته".

وأكمل كريم حافظ: "تطورت كثيرا عما كنت مع هيكتور كوبر، ودائما أسال مدربي فريقي عما ينقصني في الجانب الدفاعي لأجتهد أكثر والعمل على تحسينه".

وأتم: "عندما لعبت في السابق لمنتخب مصر كان عمري 20 عام فقط، لم يكن لدي الخبرات الحالية، وكان لدي رهبة في الكثير من المباريات".