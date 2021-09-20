تفاجئ كريم حافظ، ظهير نادي مالاتيا سبور التركي، باستدعائه لقائمة منتخب مصر في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.
وقال كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "أعتقد أن أدائي تطور كثيرا عما كنت في وقت سابق، وكنت أنتظر الفرصة، وأشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على منحي هذه الثقة".
وأضاف: "قرار ضمي لقائمة المنتخب كان مفاجئ بالنسبة لي، وتواجدي في القائمة الأولية لمنتخبنا شرف كبير حتى ولو لم أكمل المعسكر لنهايته".
وأكمل كريم حافظ: "تطورت كثيرا عما كنت مع هيكتور كوبر، ودائما أسال مدربي فريقي عما ينقصني في الجانب الدفاعي لأجتهد أكثر والعمل على تحسينه".
وأتم: "عندما لعبت في السابق لمنتخب مصر كان عمري 20 عام فقط، لم يكن لدي الخبرات الحالية، وكان لدي رهبة في الكثير من المباريات".