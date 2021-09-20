 كريم حافظ: انضمامي للمنتخب فاجئني.. وتطورت بعد حقبة كوبر - بوابة الشروق
الإثنين 20 سبتمبر 2021 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

كريم حافظ: انضمامي للمنتخب فاجئني.. وتطورت بعد حقبة كوبر

محمد جلال
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:14 ص

تفاجئ كريم حافظ، ظهير نادي مالاتيا سبور التركي، باستدعائه لقائمة منتخب مصر في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "أعتقد أن أدائي تطور كثيرا عما كنت في وقت سابق، وكنت أنتظر الفرصة، وأشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على منحي هذه الثقة".

وأضاف: "قرار ضمي لقائمة المنتخب كان مفاجئ بالنسبة لي، وتواجدي في القائمة الأولية لمنتخبنا شرف كبير حتى ولو لم أكمل المعسكر لنهايته".

وأكمل كريم حافظ: "تطورت كثيرا عما كنت مع هيكتور كوبر، ودائما أسال مدربي فريقي عما ينقصني في الجانب الدفاعي لأجتهد أكثر والعمل على تحسينه".

وأتم: "عندما لعبت في السابق لمنتخب مصر كان عمري 20 عام فقط، لم يكن لدي الخبرات الحالية، وكان لدي رهبة في الكثير من المباريات".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك