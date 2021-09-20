الري تكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع لتميزهم في التنفيذ بمعدلات أداء عالية

عبد العاطى: نشجع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة

كرّم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، عددا من المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقى بغرب الدلتا وإدارة رى القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع؛ نظرا للجهد المبذول منهم، وارتفاع معدلات التنفيذ فى العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى، في بيان لوزارة الري، اليوم الاثنين، بأن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة؛ نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

وأضاف أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى 9059 كيلومترا حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2574 كيلومترا، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى متابعة كل العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.