ساموا وبلدة سياحية في نيوزيلندا تلغيان التوقيت الصيفي

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أعلنت وزارة التجارة في ساموا، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، ألغت التوقيت الصيفي.

وفي منشور على فيسبوك، نشرت الحكومة إشعارا عاما يفيد بأن التوقيت الصيفي لن يطبق هذا العام.

كانت الحكومة السابقة قد أدخلت نظام التوقيت الصيفي في عام 2010، وكان من شأنه أن يجعل سكان ساموا يقدمون ساعاتهم بمقدار ساعة واحدة يوم الأحد.

ومع ذلك، ذكر الإشعار أن هذا النظام قد توقف.

وجاء في المنشور: "لذلك ننصح الجمهور والشركات بالاستمرار في العمل وفقا للتوقيت المعتاد المعمول به حاليا".

وفي عام 2010، كانت الحكومة تأمل في أن يؤدي تغيير التوقيت إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة وتوفير استهلاك الوقود وتعزيز الأنشطة الترفيهية.

وفي الوقت نفسه، تأمل بلدة صغيرة في نيوزيلندا أن يؤدي تمديد ساعات النهار إلى تعزيز السياحة.

وسوف يغير سكان نيوزيلندا ساعاتهم بتقديمها إلى الأمام يوم الأحد المقبل، باستثناء بلدة تي أناو، في الجزيرة الجنوبية في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة، التي يقطنها 2760 نسمة، سوف تتحول بدلا من ذلك إلى "توقيت تي أناو".

يشار إلى أن تي أناو هي بلدة سياحية شهيرة وتضم موقعي ميلفورد ساوند وداوتفول ساوند الشهيرين.